Gal Gadot produce film tratto da un libro proibito nelle scuole israeliane

Gal Gadot e suo marito Jaron Varsano produrranno l'adattamento del libro "Living Fence", romanzo di Dorit Rabignan di cui è stata vietata la lettura nelle scuole israeliane.

Questo perché il libro racconta la storia d'amore della traduttrice ebrea Liat e dell'artista arabo Hilmi. I due si incontrano a New York e nascondono la loro relazione ad amici e familiari.

Il romanzo, scritto nel 2014, ha suscitato una forte ondata di critiche in Israele, e nel 2015 Il Ministero della Pubblica Istruzione lo ha escluso dal programma scolastico, dopo di che le vendite della pubblicazione sono aumentate drammaticamente.

Ora la star del dipinto "Wonder Woman" si trova in Israele, durante una pausa tra le riprese in "Death on Nile", basato sul romanzo di Agatha Christie e in "avviso rosso" con Dwayne Johnson. La società di produzione Gal Gadot e Jaron Varsano, che si occuperà dell'adattamento cinematografico di "Living Fence", si chiama Pilot Wave.