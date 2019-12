Friends, morta la storica autrice della canzone della sigla Allee Willis

Si apprende della morte della regista e autrice di canzoni Allee Willis, divenuta popolare per aver composto il brano che accompagna la sigla della popolare serie TV Friends.

A riportarlo è il portale Variety, il quale specifica che la Willis sarebbe morta la sera della vigilia di Natale in conseguenza di un arresto cardiaco.

Durante la sua carriera, la nativa di Detroit, nel Michigan, ha collezionato anche due Grammy Awards per aver composto i brani del musical "Il colore viola" e del film "Un piedipiatti a Beverly Hills", con Eddie Murphy.

La sigla di Friends, "I'll be there for you", è diventata un vero e proprio cult per tutti i fan della serie Friends e, più in generale, per molti giovani nati negli anni 80 e 90.

Ne sono state realizzate in tutto dieci stagioni, che in Italia sono andate in onda dal 23 giugno 1997 al 4 luglio 2005.

La canzone composta dalla Willis aveva inizialmente una durata di circa un minuto, venendo poi estesa dal gruppo The Rembrandts.