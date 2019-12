Russia, atterraggio duro di un elicottero Mi-8 nella regione di Krasnoyarsk: almeno sei feriti

Un elicottero Mi-8 appartenente alla Krasnoyarsk Airlines con 29 persone a bordo si è schiantato questa mattina nei pressi di Baykit, nella regione russa di Krasnoyarsk.

Stando a quanto riportato dai media russi, i dati preliminari parlano di un bilancio di almeno sei persone che avrebbero riportato delle ferite.

Tra di esse ci sarebbe anche il pilota, mentre l'elicottero sarebbe rimasto danneggiato, con l'elica posteriore tra le parti maggiormente interessate

L'incidente, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto mentre l'Mi-8 era in fase di decollo. Le indagini per ricostruirne la dinamica sono già in corso.