Inghilterra, rimosso rene da 9,5 kg - Guinness World Record

È accaduto nel Regno Unito. L'uomo con il rene da record, Dave Whatley, 53 anni e nonno di 11 nipoti, ha subito un intervento chirurgico di 7 ore per la rimozione del proprio rene del peso di 9,5 chilogrammi.

Il suo rene, grande 120 volte quello di un normale essere umano, diventa così il rene più grande al mondo. All'uomo, originario di Basingstoke, Hants, era stato diagnosticata la sindrome del rene policistico nel 2002, che causava lo sviluppo di gruppi di sacche piene di liquidi nei reni, ostacolando la loro capacità di filtrare i rifiuti dal sangue. Aveva anche causato loro di ingrandirsi in modo allarmante, e Dave Whatley era perennemente esausto e in così tanto dolore che non era in grado di piegarsi.

Ha fatto rimuovere il suo primo rene nel 2012 prima di ottenere un trapianto nel 2014. Il secondo è stato rimosso all'inizio di questo mese al Queen Alexandra Hospital, a Portsmouth.

L'ex portiere e l'uomo delle rimozioni Dave ha detto: "È un sollievo. Era come portare in giro tre bambini. Quando sono uscito dalla sala operatoria, la prima cosa che ho detto a mia moglie è stata: Anne, posso vedere i miei piedi!".

Dave ha poi aggiunto: "Mi hanno detto dopo che ci è voluto più tempo per allineare il tatuaggio che ha fatto per fare l'operazione. Tuttavia hanno fatto un ottimo lavoro e ora sono molto più magro. Sto aspettando la conferma ufficiale per il record mondiale e credo di averlo battuto. I funzionari stanno elaborando i moduli".

"Sarà fantastico potermi chiamare ufficialmente Guinness dei primati”, ha concluso Dave Whatley.