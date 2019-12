Operata con successo femmina di scarafaggio da veterinari siberiani

Come ha riferito il medico della clinica di Krasnojarsk Marina Andrianova, ai veterinari si è rivolto il proprietario dell’insetto chiedendo una consulenza. Dopo l’esaminazione dello stato di salute dello scarafaggio è stato stabilito che occorreva un intervento chirurgico.

"L'operazione è stata eseguita da un medico della nostra clinica, ed io ho assistito. Non abbiamo mai eseguito operazioni del genere prima d’ora, ma conosciamo l’anatomia dell'insetto e abbiamo presente anche come farlo" ha affermato la dottoressa Andrianova.

© REUTERS / Instagram/@limpopovet Medici siberiani hanno operato con successo una femmina di scarafaggio

"La femmina è stata sottoposta ad una singola operazione per rimuovere il bozzolo, in cui è conservata l'ooteca, dove l’insetto maturava la propria prole. Dopo il parto, avvenuto prima del ricovero, il bozzolo della femmina non si è ritirato per diversi giorni, perché c'erano diversi esemplari non sviluppati. È stata quindi portata dal medico già con un guscio asciutto, che essendo stato danneggiato si sarebbe potuto successivamente infettare, portando alla morte dell'insetto", ha dichiarato Andrianova.

L’intervento è stato eseguito in anestesia combinata, mediante saldatura all'interno di un farmaco anestetico, anestesia gassosa ed anestetico locale durante l'escissione del bozzolo.

L’Archimandrita Tessellata è un tipo di scarafaggio sudamericano. La patria di questo insetto sono le foreste del Costa Rica e Panama. La lunghezza di un insetto adulto è di 75-85 mm (per femmine grandi - fino a 100 mm). È una delle specie di scarafaggio più grandi al mondo.