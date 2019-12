Cane e gatto: ecco la vera amicizia - Video

Un cane e un gatto sono diventati protagonisti di un video, pubblicato su Instagram, il quale dimostra come l'amicizia tra queste due specie non sia affatto impossibile.

L'amicizia tra un cane e un gatto è un fenomeno sì raro, in virtù della loro differenza di temperamento e della competizione per le risorse, ma non impossibile.

Questo video, pubblicato su Instagram, mostra proprio questo, con due esemplari di queste specie, ritenute da sempre rivali, che riescono a mostrare il loro amore l'uno per l'altro scambiandosi tenere effusioni.

Insomma, far convivere un cane ed un gatto non è assolutamente un'impresa titanica, il cui buon esito dipende in buona parte dall'età verso la quale gli animali cominciano a vivere insieme.

Più essi saranno piccoli, infatti, maggiori saranno le possibilità di non andare ad incorrere in rapporti tesi, ma al contrario di veder sbocciare il seme dell'amicizia.