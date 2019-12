Russia, come preparare l'insalata in una betoniera - Video

L'insalata russa, tipico piatto russo che viene consumato per Capodanno, in questo caso è stato preparato in modo "creativo".

L'insalata, preparata in questo caso per una festa dai costruttori, è stata appositamente mescolata all'interno di una betoniera per il video. L'impastatrice, ricoperta e pulita per l'occasione, è risultata essere comoda per la mescolatura dell'insalata. Lo stesso autore del video ha dichiarato di aver assaggiato il piatto finito.

L'Oliviè, che in Italia conosciamo come insalata russa, è in realtà un piatto tipico della tradizione russa specialmente nel periodo di Capodanno e ne esistono innumerevoli versioni. Generalmente è preparata con una base di pesce, carne o verdure, a cui poi vengono aggiunti altri ingredienti per renderla più saporita.

Un ingrediente fondamentale che non può mancare nella preparazione di questo piatto è la maionese, perno centrale intorno a cui gira l'insalata. Piatto che può essere preparato in mille modi, rimane comunque una certezza sulle tavole russe a Capodanno.