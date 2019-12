Putin accusa il Parlamento europeo di voler sovvertire i fatti storici

Il presidente russo Vladimir Putin ha accusato "alcuni Paesi europei e oltre oceano" di voler sovvertire i fatti storici e di voler cambiare il corso degli eventi della Seconda guerra mondiale.

"Già da tempo stavamo notando che in alcuni paesi vicini, in Europa e oltre oceano, si cerca di sovvertire la storia, cercando di inventare dei fatti incredibili circa la situazione, in Europa e nel mondo, nel periodo precedente alla Seconda guerra mondiale", ha dichiarato Putin durante la riunione congiunta tenutasi presso il ministero della Difesa di Mosca.

Il presidente russo si è poi soffermato sulla controversa decisione del Parlamento europeo, che a settembre ha approvato una risoluzione che di fatto equipara il comunismo al nazismo.

"Di recente i nostri colleghi in Europa, nell'Europarlamento, hanno approvato una risoluzione che di fatto mette sullo stesso livello la Germania hitleriana e l'Unione Sovietica, sostenendo più o meno apertamente che l'Unione Sovietica avrebbe delle responsabilità nello scoppio della seconda guerra mondiale. E' davvero una follia", ha concluso Putin, che ha poi chiesto ai colleghi di mettergli a disposizione il materiale d'archivio disponibile, al fine di poter realizzare un articolo sulla questione.

La risoluzione dell'Europarlamento

Il 19 settembre il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che mette sullo stesso piano il comunismo e il nazismo.

Il testo, che è stato votato, salvo poche astensioni, da tutti i gruppi parlamentari italiani presenti a Bruxelles, ha scatenato subito fortissime polemiche in tutta Europa, con molti che si sono scagliati contro tale documento.

Di recente, poi, a far montare nuovamente la polemica è stato il governo polacco che, rispondendo a delle affermazioni circa l'entrata delle truppe sovietiche in Polonia nel 1940, ha accusato l'Unione Sovietica di aver scatenato il secondo conflitto mondiale alla stessa stregua della Germania di Hitler.