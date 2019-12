Russia, caccia Su-57 fighter si schianta durante le prove di fabbrica, pilota espulso

Un caccia d'avanguardia della flotta aeronautica militare Russia Su-57 si è schiantato durante un test di fabbrica di routin, nei pressi dell'impianto di aeromobili di Komsomolsk sull'Amur, in Estremo Oriente. Salvo il pilota grazie al sistema di espulsione di sicurezza, soccorso e prelevato da un elicottero di salvataggio Mi-8. Si tratta del primo incidente nella storia del programma di aviazione del modello Su-57.

L'aereo coinvolto nell'incidente apparteneva al produttore e stava subendo una serie di test di volo per circa 110 chilometri nella base aerea di Dzyomgi nella regione russa di Khabarovsk.

Non ci sono state vittime o danni sul terreno, ha confermato il produttore in una breve dichiarazione. Le scatole nere dell'aereo militare devono ancora essere recuperate.

#Russie La chute du Su-57 (T-50) a été confirmée par l'UCK, affirmant que le modèle appartenait au fabricant.



L'incident s'est produit lors des essais du moteur.



Le crash est le 1er événement connu dans l'histoire du programme d'un complexe d'aviation d'aviation Su-57.#Russia pic.twitter.com/pOaZeyahWS — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) December 24, 2019

Il caccio Su-57

L'aereo da combattimento di quinta generazione è stato in prova dal 2010. Solo quest'anno è finalmente entrato in produzione seriale. Al momento la Russia non ha molti esemplari di Su-57, fabbricati durante il periodo di pre-produzione.

Anche se ancora non è operativo, l'Su-57 è stato già testato in condizioni di combattimento reali. E' stato utilizzato, infatti, anche se per breve tempo, nella campagna antiterroristica russa in Siria. La manovrabilità e caratteristiche supersoniche rendono gli Su-57 stealth a doppio motore degli aerei unici, destinati a diventare la spina dorsale della superiorità aerea russa durante la guerra. Il caccia di quinta generazione è impostato per essere dotato di bombe guidate "intelligenti" e, a quanto si dice, otterrà un missile ipersonico altamente manovrabile, simile a Kinzhal.