Valutata dagli esperti possibilità di creare sole artificiale in Cina

Il vice direttore dell'Istituto di Fisica Ingegneristica di Mosca (MEPhI) dell'Università Nazionale di Ricerche Nucleari Georgij Tikhomirov ha parlato, in un'intervista a "360", delle prospettive cinesi sul progetto per la creazione del cosiddetto sole artificiale.

In precedenza, è stato riferito che nel 2020, gli scienziati cinesi lanceranno un nuovo reattore sperimentale a fusione HL-2M nell'ambito del progetto EAST. I processi in esso copiano ciò che accade nel nucleo del sole. Secondo il capo del Southwest Institute of Physics Duan Xuju, il reattore sarà in grado di riscaldare il plasma a temperature superiori a 200 milioni di gradi Celsius.

Il vice direttore dell'Istituto di Fisica Ingegneristica di Mosca (MEPhI) dell'Università Nazionale di Ricerche Nucleari Georgij Tikhomirov ritiene, come dichiarato durante l'intervista a 360, che l'installazione Cinese HL-2M "per alcuni parametri supererà quelli esistenti", ma "non c'è ancora alcuna svolta al riguardo".

"Molto probabilmente, creeranno una piccola installazione compatta, dove otterranno buoni parametri sul plasma. Ma questo progetto non porterà nessuna svolta nel settore energetico", ha detto il professore Tikhomirov

Lo specialista ha poi aggiunto che il più grande reattore termonucleare al mondo chiamato ITER è in costruzione in Francia, e anche la Russia partecipa alla sua creazione. Secondo Tikhomirov, il reattore, che si prevede essere completato entro il 2025, "non potrà essere superato" da quello in progettazione in Cina. L'esperto ha sottolineato che oggi in Russia la ricerca termonucleare "si sviluppa in varie direzioni".

Riguardo la potenza di questo reattore, e la sua "somiglianza" al Sole, Tikhomirov afferma che "Il sole è molto grande e quindi l'energia che dà è sufficiente a tutti. E sulla Terra creiamo le condizioni in misura minore. Se le condizioni sono simili a quelle del sole, ciò non ci consente di usarle per esigenze pratiche".