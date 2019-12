Niente messa di Natale a Notre-Dame: la prima volta dopo 200 anni

Per la prima volta dal 1803, la Cattedrale di Notre-Dame a Parigi non ospiterà la tradizionale messa della Vigilia di Natale, a causa del precedente incendio avvenuto ad aprile che ha distrutto parte del tetto della cattedrale.

Sarà la prima volta dal 1803 che la cattedrale di 850 anni non ospiterà la celebrazione della messa di Natale, il portavoce Andre Finot ha detto alla CNN domenica. La messa di mezzanotte sarà comunque celebrata dal rettore arciprete Patrick Chauvet nella vicina Chiesa di San Germano d'Auxerre (Saint-Germain l'Auxerrois), riporta l'agenzia di stampa di Agence France-Presse.

La Cattedrale di Notre-Dame, patrimonio dell'Unesco, è stata devastata da un incendio che ha distrutto parte della struttura, parti del tetto e della volta in aprile. Il presidente francese Emmanuel Macron prevede di far ricostruire la struttura in cinque anni. In aprile, il primo ministro francese Edouard Philippe ha annunciato un concorso internazionale di architetti per ricostruire, e forse ridisegnare, la guglia caduta della pietra miliare medievale.

L'incendio di Notre-Dame

Il grave incendio si è verificato alla Cattedrale di Notre-Dame il 15 aprile scorso. Il rogo era divampato dalle impalcature erette sopra il tetto della chiesa per dei lavori di restauro. La cattedrale è rimasta gravemente danneggiata, la guglia e il suo tetto sono crollati.

L'Arcivescovo di Parigi Michel Aupetit ha riferito che per il restauro della cattedrale di Notre-Dame rimasta gravemente danneggiata in un incendio sono stati raccolti 380 milioni di euro nei fondi appositamente creati. Il 15 giugno scorso si è celebrata la prima messa dopo l'incendio, con un numero limitato di fedeli.