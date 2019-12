Libia, l'esercito di Haftar sequestra una nave con equipaggio turco

Le forze navali dell'esercito di liberazione libico hanno sequestrato in acque territoriali una nave battente bandiera di Grenada con equipaggio turco. Aumentano le tensioni già critiche con Ankara.

La nave, battente bandiera Grenada, è stata sequestrata nella serata di ieri al largo della città orientale di Derna, in acque territoriali. L'equipaggio di nazionalità turca è stato portato al porto di Ras El Hilal per un "ispezione e per verificare il suo carico". Lo ha riferito a Reuters il portavoce del LNA, Ahmed Mismari.

L'episodio è avvenuto in seguito alle crescenti tensioni dovute all'alleanza tra Tripoli e Ankara che, secondo quanto riferisce Reuters, sabato scorso ha approvato un accordo di sicurezza e cooperazione militare firmato con il governo di Fayez Al Serraj, che aprirebbe le porte all'aiuto militare turco.

L'accordo turco-libico

Lo scorso novembre la Turchia e la GNA hanno firmato un trattato di delimitazione delle acque territoriali, che ha segnato l'alleanza tra i due paesi dell'area mediterranea.

L'accordo ha provocato le proteste di Grecia ed Egitto, esasperando le tensioni con l'Europa dovute alle acque contese a sud di Cipro per le trivellazioni, che hanno già causato l'imposizione di sanzioni UE contro Ankara. L'alleanza non è stata vista di buon occhio neanche dal governo di Bengasi, in crescente conflitto con Tripoli.