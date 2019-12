Stalinator: per i russi l'ex leader comunista tornerà per la Parata della Vittoria del 2020

La foto di un enorme cartellone raffigurante Josef Stalin in versione Terminator è stato realizzato in occasione del 75° anniversario della vittoria, che occorrerà nel 2020.

Il prossimo anno, il 2020, segnerà per i russi il 75° anniversario della vittoria in quella che, da quelle parti, è conosciuta come Grande Guerra Patriottica.

Tutte le città e le regioni della Russia si stanno preparando a celebrare degnamente tale data, a volte in maniere davvero inusuali.

E' il caso del piccolo comune di Gidrotorf, nella regione di Nizhny Novgorod, dove un edificio è stato decorato con un enorme cartellone che rappresenta Josef Stalin in versione Terminator, con tanto di giacca di pelle e occhiali da sole mentre imbraccia un Ak-47.

Nella parte inferiore, poi, la scritta in lingua inglese "I'll be back" (tornerò), mentre in quella superiore torreggia la scritta "75 anni della Grande Vittoria".

La bizzarra opera d'arte ha strappato diversi sorrisi, risultando però controversa per alcuni che ritengono improprio l'utilizzo dell'AK-47 per tale foto, dal momento che l'arma effettivamente entrò in servizio solo nel 1949.

Ieri è stato il 140° anniversario della nascita del leader sovietico Iosif Stalin.