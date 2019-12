Russia, pauroso incendio in un impianto di raffinazione petrolifera a Ufa - Foto

Un incendio di importanti dimensioni è stato segnalato alle 08:44 ora di Mosca (le 06:44 in Italia) in uno stabilimento di raffinazione del greggio nella città di Ufa, in Bashkiria.

Il rogo ha avviluppato una superficie di ben 2000 metri quadrati, mentre sul posto sono accorse diverse circa cinquanta squadre dei vigili del fuoco, che stanno lavorando alacremente per neutralizzare le fiamme ed evitare che esse possano propagarsi ulteriormente.

Negli ultimi minuti, inoltre, sono entrate in azione anche alcune unità che si occuperanno di contenere l'impatto ambientale delle sostanze chimiche liberate nell'atmosfera nell'incendio.

Attualmente non è ancora stato stabilito cosa abbia potuto scatenare le fiamme, ma gli inquirenti sono già al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.