Oncologi rivelano stratagemma per proteggersi dal cancro al seno

Precedenti studi avevano già rilevato il legame tra lo sviluppo del tumore e l'obesità. Tuttavia gli autori di questa ricerca hanno deciso di scoprire se il rischio incrementato di sviluppare la malattia sia reversibile o se si possa ridurre.

I ricercatori hanno analizzato i dati su 180mila donne di età pari o superiore a 50 anni. Nell'arco di dieci anni, il loro peso è stato misurato e registrato 3 volte: all'inizio dell'esperimento, dopo cinque e dopo nove anni. Come hanno mostrato i risultati dello studio, più chilogrammi perdevano le partecipanti all'esperimento, minori erano le probabilità di sviluppare il tumore al seno. Se le pazienti erano già a rischio, le loro probabilità di contrarre il cancro diminuivano con la perdita di peso.

"I nostri risultati suggeriscono che anche una moderata perdita di peso è associata a un minor rischio di sviluppare il cancro al seno nelle donne di età superiore ai 50 anni", ha affermato l'autrice principale dello studio, Lauren Teras.

Tra le partecipanti allo studio che hanno perso da due a quattro chilogrammi e mezzo, il rischio di sviluppare il cancro è risultato essere del 13% inferiore, per le donne che hanno perso da quattro chili e mezzo a nove chilogrammi il rischio è sceso del 16%, per quelle che hanno perso più di nove chilogrammi -26%. Allo stesso tempo per quelle che inizialmente hanno perso peso e poi hanno di nuovo messo qualche chilo il rischio tumorale è risultato più basso rispetto alle pazienti il ​​cui peso corporeo è rimasto stabile nel corso del tempo.