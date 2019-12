A Berlino evacuato mercatino natalizio dalla polizia, 2 arrestati

Le forze dell'ordine sono entrate in azione in un mercatino natalizio della capitale tedesca dopo la segnalazione di oggetti sospetti.

A comunicarlo con un tweet è la polizia di Berlino.

"I nostri colleghi sono impegnati a far luce sulla segnalazione di un oggetto sospetto al mercatino di Natale di Breitscheidplatz ... ", ha comunicato la polizia.

La polizia di Berlino ha dichiarato che tutti i visitatori e commercianti hanno lasciato l'area senza incidenti, consentendo alle unità speciali di perquisire l'area.​

Aktuell sind unsere Kolleg. am Weihnachtsmarkt #Breitscheidplatz im Einsatz und räumen diesen, um Hinweisen auf einen möglicherweise verdächtigen Gegenstand nachzugehen.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 21 dicembre 2019

Arrestati 2 cittadini siriani islamisti

Due cittadini siriani sono stati arrestati, secondo la stampa locale, sono noti per il loro radicalismo religioso ed hanno esperienza nel maneggiare esplosivi.

Mercatini di Natale nel mirino dei terroristi

I mercatini di Natale ed i festeggiamenti per Capodanno, eventi che attirano migliaia di visitatori, sono una tradizione europea ben nota, finita nel mirino di terroristi e fondamentalisti islamici. Le autorità che ospitano questi eventi di solito rafforzano le misure di sicurezza.

Secondo quanto riferito, la Germania è in stato di allerta per il rischio di attentati terroristici in Europa. A seguito del famigerato attacco natalizio del 2016 a Berlino, il ministero degli Interni tedesco ha dichiarato che circa 700 islamisti potenzialmente pericolosi risiedono in Germania e potrebbero perpetrare un attacco terroristico.

Attacco di Berlino nel 2016

Nel 2016 un camion si è scagliato contro un mercatino natalizio nel centro di Berlino uccidendo 12 e ferendo decine di persone. Il sospetto autore della strage di Berlino, il 24enne tunisino Anis Amri, è stato dichiarato subito latitante. Successivamente è stato ucciso in Italia in una sparatoria con la polizia.