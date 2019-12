In Polonia respinte le parole di Putin sulla guerra: "Urss come Germania nazista"

Varsavia insiste sul fatto che l'Unione Sovietica abbia attaccato la Polonia nel 1939, si afferma in una dichiarazione dell'Istituto di Memoria Nazionale della Polonia, diffusa sabato in relazione alle dichiarazioni del presidente russo Vladimir Putin.

Durante la conferenza stampa di fine anno, Putin aveva ricordato che le truppe sovietiche erano entrate in Polonia "dopo che il governo polacco aveva perso il controllo delle sue forze armate e di quello che stava accadendo nel territorio nazionale". Il presidente della Federazione Russa ha osservato che il governo polacco in quel momento "si trovava da qualche parte in una zona del confine polacco-rumeno" e "non ci sarebbe nessuno con cui parlare su questo argomento".

"Sia la Germania hitleriana che l'Unione Sovietica di Lenin e Stalin hanno costantemente cercato di rovesciare l'ordine di Versailles in Europa ed imporre il loro ordine sugli altri popoli europei. La Seconda Guerra Mondiale iniziò con l'aggressione della Germania e dell'Unione Sovietica contro la Polonia nel 1939", si afferma nella nota.

Secondo l'Istituto di Memoria Nazionale della Polonia, "il preludio all'aggressione armata del Terzo Reich e dell'Urss fu il reciproco accordo del 23 agosto 1939, noto come Patto Molotov-Ribbentrop".

Per molti anni la posizione ufficiale della Polonia si basa sul fatto che l'Urss attaccò la Polonia nel 1939 allo stesso modo della Germania di Hitler.

L'Istituto statale di Memoria Nazionale della Polonia è impegnato nello studio delle attività degli organi di sicurezza statali della Polonia socialista (1944-1990), del Terzo Reich e dell'Urss per indagare e far luce sui crimini contro i cittadini polacchi. L'Istituto è il promotore della legge sulla decomunistizzazione, in base a cui molte vie sono state rinominate ed i monumenti dell'epoca sovietica sono stati demoliti.

Putin e l'accusa di nascondere i fatti della Seconda Guerra Mondiale

La verità sulla Seconda Guerra Mondiale è deliberatamente taciuta nell'Europa di oggi, cercando di scaricare la colpa per averla scatenata dai nazisti ai comunisti: viene fatto dai politici occidentali per nascondere momenti scomodi nella loro stessa storia, l'accusa di Putin.

"Ho l'impressione che non solo non vogliono sapere nell'Europa di oggi, ma che sia deliberatamente messo a tacere, cercando di spostare la colpa dai nazisti ai comunisti anche per aver scatenato la Seconda Guerra Mondiale. Sì, sappiamo chi è Stalin. Sì, gli abbiamo dato le nostre valutazioni. Ma penso che rimanga il fatto che è stata la Germania nazista ad attaccare la Polonia il 1° settembre 1939 e l'Unione Sovietica il 22 giugno 1940", ha sottolineato Putin.

Parlando dei recenti casi di demolizione dei memoriali dei soldati sovietici, il capo di Stato russo ha osservato che i soldati dell'Armata Rossa, per cui hanno eretto questi monumenti in Europa, erano persone comuni, in molti casi con parenti vittime delle repressioni staliniane.