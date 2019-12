Scoperto un nuovo beneficio della caffeina

Il comunicato relativo allo studio è stato pubblicato sul sito MedicalXpress.

Durante un esperimento i ratti che assimilavano caffeina bevendo il mate per quattro settimane hanno aumentato il peso del 16% in meno ed hanno accumulato il 22% in meno di grassi rispetto agli altri roditori che non assumevano caffeina. Durante la durata dell'esperimento, la dieta dei roditori era ripartita con il 40% di grassi, 45% di carboidrati e 15% di proteine. La quantità di caffeina consumata era equivalente a quattro tazze di caffè per una persona.

Il mate è un infuso di foglie secche contenenti caffeina e si considera una bevanda popolare in America Latina.

Gli stessi risultati sono stati ottenuti usando caffeina sintetica e caffeina derivante dal caffè.

In futuro i ricercatori si sono posti l'obiettivo di capire come il mate e la caffeina possono aiutare le persone a combattere il sovrappeso, l'obesità e i disturbi metabolici.