Un vero ambientalista il merchandise di Greta non lo compra. Ecco perché

Sempre più diffuso il merchandise a tema Greta Thunberg, non autorizzato dall'attivista, il Times si è domandato se sia ecologico e ha fatto una amara scoperta.

Il Times ha condotto un'analisi sulle vendite del merchandise legato all’attivista Greta Thunberg, scoprendo che nonostante vi sia stato un vero boom nella consapevolezza ambientale, gran parte della merce acquistata continua a provenire dalla Cina ed è prodotta con materiali non ecologici.

Gli oggetti dedicati a Greta più venduti includono le t-shirt, tazze, adesivi, badge e borse, tutte disponibili online su Amazon, eBay e Etsy.

Alcuni venditori sono andati oltre, vendendo prodotti di nicchia tra cui una candela profumata per la preghiera, uno gnomo da giardino con la fisionomia di Greta nella veste di “guerriero vichingo” e deodoranti per auto.

La ricerca del Times, avverte che “ben pochi di tali cimeli meritano” di stare nella lista dei regali di Natale di “qualsiasi vero ambientalista”.

“Lo gnomo, ad esempio, è fatto di resina acrilica, un materiale che non è affatto semplice da riciclare e non è biodegradabile. La produzione delle materie acriliche può anche sprigionare tossine potenzialmente dannose per gli operai e l’ambiente”, scrive il Times.

La maggior parte delle T-shirt a tema “Greta” presenti su eBay, sono made in China, una cosa che solleva molti interrogativi dato “il terribile record ambientale” negativo dell’industria tessile del paese asiatico.

“Delle dozzine di prodotti a tema Greta […] solo un venditore di eBay prometteva di devolvere il 10% del ricavato a enti ambientalisti tra cui Save the Planet”, rileva l’analisi.

La Fondazione europea per il clima, che si occupa della comunicazione di Greta Thunberg, si è rifiutata di commentare il problema riportato dall’analisi e il fatto che Greta e la sua famiglia non hanno ufficialmente approvato il merchandise sulla sua figura.

Thunberg nominata dal Times Persona dell’anno del 2019

L’analisi arriva dopo che la Thunberg è stata di recente nominata Persona dell’anno dal Time magazine e dopo che le è stato assegnato il Right Livelihood Award del 2019, un premio quest’ultimo noto come il premio Nobel alternativo per i diritti umani.

Nel suo discorso al summit delle Nazioni Unite sul clima, organizzato a New York a settembre, Greta ha accusato i politici di tutto il mondo “di aver rubato la sua infanzia e i suoi sogni”. In precedenza la Thunberg aveva anche affermato che le generazioni adulte hanno “caricato ingiustamente gli adolescenti con i problemi climatici”.

Greta è diventata famosa per il suo sciopero per il clima organizzato di venerdì davanti al parlamento svedese, saltando la scuola, nel tentativo di fare pressione sulle autorità affinché attuino leggi per il clima più efficaci.