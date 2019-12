Trump intorduce le Forze spaziali americane e le sanzioni al Nord Stream 2

Il National Defense Authorization Act (NDAA) del 2020 prevede, tra le altre disposizioni, l'istituzione di una forza spaziale americana e include $ 71,5 miliardi da pagare per le guerre straniere in corso o quelle che il governo degli Stati Uniti descrive come "Operazioni di emergenza all'estero".

Venerdì, Trump ha emanato l'NDAA, introducendo le Forze Spaziali degli Stati Uniti come sesto reparto delle Forze armate statunitensi.

Trump ha ripetutamente promesso di stabilire il sesto reparto dell'esercito americano - soprannominato SPACECOM - dicendo che avrebbe difeso gli interessi del Paese nello spazio. Secondo l'affermazione di Trump, è importante militarizzare lo spazio in modo da poter rilevare e distruggere i missili lanciati contro gli Stati Uniti.

La NDAA prevede anche sanzioni contro il gasdotto Nord Stream 2, la Turchia e la Siria insieme a una serie di altre misure.

In particolare, il disegno di legge prevede restrizioni obbligatorie per il Nord Stream 2 e i gasdotti TurkStream e impedisce la cooperazione militare con la Russia. Il disegno di legge sanziona anche la Turchia per l'acquisizione dei sistemi missilistici di difesa aerea S-400 russi e proibisce il trasferimento di jet F-35 ad Ankara.

La NDAA include altri sforzi per contrastare la Russia nell'Europa dell'Est, come vietare agli Stati Uniti di riconoscere la decisione della Crimea di ricongiungersi alla Russia, aumentando i finanziamenti per l'iniziativa europea di difesa ulteriori $ 734,3 milioni per la spesa militare e la guerra antisommergibile.

Il bilancio militare sostiene inoltre l'estensione del nuovo Trattato di riduzione delle armi strategiche (Nuovo START) dalla sua data di scadenza nel febbraio 2021 al febbraio 2026, conformemente alla legge. Richiede anche che il presidente degli Stati Uniti determini e informi il Congresso se la Russia viola il trattato.

Inoltre, il disegno di legge impone agli Stati Uniti di sostituire il nuovo trattato START con un altro accordo sul controllo degli armamenti che prevede vincoli, trasparenza e verifica uguali o maggiori sulle forze nucleari russe.

La NDAA richiede inoltre un aumento dei test sui sistemi di difesa antimissile statunitensi, in particolare per quanto riguarda le contromisure. Supporta anche gli sforzi degli Stati Uniti per sviluppare armi ipersoniche entro la metà del 2020.

Trump è stato un fervente sostenitore del disegno di legge e ha esortato il Congresso ad approvare la legislazione in modo da poterla emanare immediatamente prima della scadenza del finanziamento per il Pentagono il 20 dicembre.

La legge sulla spesa per la difesa rinnova anche i 300 milioni di dollari in aiuti di sicurezza statunitensi per l'Ucraina, che include 100 milioni di dollari per armi letali. La legislazione espande anche i tipi di aiuti che l'Ucraina può ricevere per includere missili da crociera per la difesa costiera e missili anti-nave.

Il disegno di legge richiede inoltre di fornire rapporti sulle minacce poste dalla Cina e sulle relazioni militari con la Russia e proclama che il Congresso sostiene inequivocabilmente Hong Kong nei tentativi della regione di mantenere la propria autonomia.