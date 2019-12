Babbo Natale ha svelato cosa vogliono i bambini russi

"Non tutti chiedono cose, chiedono salute per le loro mamme e papà, per i nonni... La più originale è probabilmente la più semplice: voglio vedere Babbo Natale, voglio abbracciarlo", ha detto ai giornalisti.

Il celebre Babbo Natale ha ricordato diversi casi che gli sembravano più commoventi. Ad esempio il bambino che gli ha chiesto una bambola per sua sorella, nuovi stivali per suo nonno e per sua nonna e "tante mele per quanto possibile."

Inoltre Babbo Natale è rimasto colpito dalla richiesta di un adolescente della regione di Altai, che pratica pattinaggio artistico, che ha chiesto pattini professionali per avere successo in questo sport.

Babbo Natale ha inoltre aggiunto che molti adulti, nonostante le difficoltà della vita, conservano la fede nei miracoli.

Secondo lui, ha spesso affrontato la situazione in cui "uomini dall'aspetto da bruto", in attesa dell'assenza di estranei, gli hanno chiesto di fare una foto insieme.

Come segnalato, il Babbo Natale di Veliky Ustyug sabato accenderà le luci sull'albero di Natale principale di San Pietroburgo davanti all'Hermitage, dando l'inizio alle feste di Capodanno.