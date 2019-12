Putin accusa l'Europa di tenere nel silenzio i fatti della Seconda Guerra Mondiale

La verità sulla Seconda Guerra Mondiale è deliberatamente taciuta nell'Europa di oggi, cercando di scaricare la colpa per averla scatenata dai nazisti ai comunisti: viene fatto dai politici occidentali per nascondere momenti scomodi nella loro stessa storia, l'accusa di Putin.

Oggi durante un incontro con i leader dei Paesi della Csi a San Pietroburgo, Putin ha presentato ai suoi partner una serie di documenti di archivio relativi ai fatti storici della Seconda Guerra Mondiale e alle relazioni prebelliche dei Paesi europei.

"Ho l'impressione che non solo non vogliono sapere nell'Europa di oggi, ma che sia deliberatamente messo a tacere, cercando di spostare la colpa dai nazisti ai comunisti anche per aver scatenato la Seconda Guerra Mondiale. Sì, sappiamo chi è Stalin. Sì, gli abbiamo dato le nostre valutazioni. Ma penso che rimanga il fatto che è stata la Germania nazista ad attaccare la Polonia il 1° settembre 1939 e l'Unione Sovietica il 22 giugno 1940", ha sottolineato Putin dopo aver letto una serie di documenti ai leader dei Paesi Csi.

Parlando dei recenti casi di demolizione dei memoriali dei soldati sovietici, il capo di Stato russo ha osservato che i soldati dell'Armata Rossa, per cui hanno eretto questi monumenti in Europa, erano persone comuni.

"Questi soldati dell'Armata Rossa, chi sono? Soprattutto contadini, operai. Molti di loro soffrirono per il regime stalinista. Alcuni furono vittime delle espropriazioni, qualcuno aveva visto i suoi cari mandati nei campi di lavoro. Queste persone morirono, liberando l'Europa dal nazismo. Ora i loro monumenti vengono demoliti. Anche per rimuovere questi fatti di effettiva collusione con Hitler da parte di alcuni leader dei Paesi europei di allora. Non si vendicano dei bolscevichi, ma fanno di tutto per nascondere la propria posizione", ha affermato convinto il presidente russo.