Greta torna in Svezia e ricomincia il picchetto davanti al parlamento svedese

Greta Thunberg è da poco tornata in Svezia dal suo viaggio in America. È già davanti al parlamento svedese a protestare per il clima.

L'eco-attivista svedese Greta Thunberg è tornata alle sue tradizionali proteste del venerdì vicino al palazzo del parlamento a Stoccolma, ha annunciato sul suo feed Twitter venerdì 20 dicembre.

"Settimana di sciopero scolastico numero 70. Stoccolma!", ha scritto Thunberg.

​Nella foto, Thunberg è vestita con il tradizionale impermeabile giallo, mentre è in piedi con altri manifestanti.

L'azione per il clima, lanciata nell'agosto 2018, ha portato alla ribalta la sedicenne che, tra l'altro, è stata recentemente nominata persona dell'anno di Time e ha ricevuto il Right Livelihood Award di quest'anno, noto anche come il cosiddetto premio Nobel alternativo per i diritti umani.

Il 13 dicembre, Thunberg ha annunciato che voleva prendersi una pausa dalle sue attività e che avrebbe trascorso il Natale a casa e poi sarebbe andata in vacanza.

In precedenza, Thunberg ha criticato i leader mondiali durante una conferenza a Madrid, affermando che stavano organizzando colloqui non seguiti da azioni concrete per combattere i cambiamenti climatici.