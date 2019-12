Regno Unito: il Principe Filippo, marito della Regina Elisabetta è in ospedale

Buckingham Palace ha confermato che il Duca di Edimburgo, il marito della Regina Elisabetta, è stato ricoverato in ospedale.

Buckingham Palace ha comunicato che il Duca di Edimburgo, 98 anni, è stato ricoverato in un ospedale di Londra per delle osservazioni e dei trattamenti per delle condizioni mediche preesistenti.

Il Duca di Edinburgo è stato ricoverato in ospedale come misura precauzionale su consiglio del suo medico.

Il ricovero in ospedale del Duca di Edimburgo non dovrebbe essere motivo di preoccupazione.

"Il duca di Edimburgo ha viaggiato da Norfolk questa mattina all'ospedale King Edward VII di Londra per l'osservazione e il trattamento in relazione a una condizione preesistente. Il ricovero è una misura precauzionale, su consiglio del medico di sua altezza reale", ha comunicato Buckingham Palace.