Ragazza russa sarà la prossima bambola Barbie umana

Laspirante "bambola umana di Barbie" non ha ancora terminato la scuola superiore, ma rassicura che "supererà comunque tutti gli esami un giorno", al momento è concentrata sull' "auto-sviluppo".

A quanto pare un’altra ragazza si è unita alla fila di donne che cercano di modellare il loro aspetto per somigliare a Barbie, anche se questa donna non sembra aver fretta di andare sotto i ferri per riuscire nel suo intento e forse nemmeno ne ha bisogno.

Secondo il Daily Star, la 18enne Tala Kotova, nativa della città russa di Yekaterinburg, ha rivelato che sogna di diventare una bambola di Barbie umana praticamente “dalla scuola materna”, ma giura di essersi sottoposta solo una volta a un intervento chirurgico e che il resto è “completamente naturale”.

“Il mio seno e il mio culo sono” originali. “Mi sento apposto con loro”, ha riferito al quotidiano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝓑𝓪𝓻𝓫𝓲𝓮💋💄 𝔖𝔭𝔢𝔠𝔦𝔞𝔩𝔈𝔡𝔦𝔱𝔦𝔬𝔫 (@kuklatala) in data: 10 Ott 2019 alle ore 4:03 PDT

Il quotidiano fa notare anche che forse Tala non ha completato gli studi perché preferiva partecipare alle feste notturne e nulla le importa di “quanti criticano il suo stile di vita spensierato”.

“Va bene, passerò comunque tutti gli esami un giorno. Al momento sono concentrata sullo sviluppo personale”, ha spiegato Tala. “Molte ragazze vorrebbero essere come me dopo aver conosciuto solo il 10% della mia vita. Compro solo i trucchi migliori, frequento solarium e palestra ogni due giorni. Adoro lo stile rilassato, cenare, viaggiare e organizzare Barbie-party”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝓑𝓪𝓻𝓫𝓲𝓮💋💄 𝔖𝔭𝔢𝔠𝔦𝔞𝔩𝔈𝔡𝔦𝔱𝔦𝔬𝔫 (@kuklatala) in data: 6 Nov 2019 alle ore 6:06 PST

Il quotidiano fa notare anche che tutte le spese economiche di Tala sono coperte dai suoi genitori, i quali sarebbero facoltosi immobilieri, ma la ragazza si è rifiutata di “condividere i segreti dell’azienda di famiglia”.