Hong Kong, fondo di sostegno per le proteste riciclava denaro sporco, 4 arresti

Almeno quattro persone sono state arrestate e circa $ 9 milioni sono stati recentemente congelati dopo che un indagine della polizia di Hong Kong ha portato alla scoperta di un sindacato di riciclaggio di denaro che otteneva donazioni con il pretesto di sostenere i manifestanti arrestati durante le proteste antigovernative.

"Abbiamo scoperto che il denaro donato veniva trasferito a una società di copertura, e una parte significativa di questo denaro è stata investita in prodotti assicurativi personali", ha detto il sovrintendente senior Chan Wai Kei della divisione investigazioni finanziarie dell'Ufficio Narcotici durante una conferenza stampa di giovedì.

Le autorità hanno dichiarato che l'organizzazione in questione è Spark Alliance, una piattaforma online senza fini di lucro fondata nel 2016 che raccoglieva fondi per i manifestanti di Hong Kong tramite donazioni. La Polizia ha descritto il sito Web del gruppo come una "piattaforma di raccolta fondi online di spicco per gli attuali disordini civili", ha riferito la Hong Kong Free Press.

La polizia ha affermato che la loro indagine è stata lanciata in seguito al rilevamento di "transazioni finanziarie sospette" che si sono verificate insieme alle manifestazioni antigovernative che si sono svolte in tutta la città.

Chan ha osservato che le autorità "non escludono la possibilità" che l'organizzazione reclutasse adolescenti per partecipare alle manifestazioni con un sistema di "ricompensa".