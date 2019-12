Partito Democratico USA esorta a evitare RT e Sputnik

Il Comitato Nazionale del Partito Democratico degli Stati Uniti ha pubblicato sul suo sito Web un elenco di raccomandazioni sulla lotta alla disinformazione sul Web, in cui, in particolare, si consiglia di evitare i media di "propaganda" russi RT e Sputnik.

"Non permettere di farvi manipolare. Ricordate: esistono media di propaganda come RT e Sputnik, apprendete le tecniche della propaganda russa", dice il testo.

Inoltre, i democratici hanno raccomandato di leggere il lavoro dello scrittore britannico George Orwell "1984" e il "Rapporto sulle indagini sulle interferenze russe nelle elezioni presidenziali del 2016" del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

© Sputnik . Vitaly Podvitsky OSTRUZZONISMO

All'inizio di dicembre, il Centro europeo dei valori per la politica di sicurezza ha pubblicato il Kremlin Watch Strategy for Countering Hostile Russian Interference, nel quale si esortano i paesi europei a non considerare i canali RT e Sputnik come rappresentanti della "stampa libera" e negare loro l'accesso a conferenze stampa.

Nell'ottobre 2017, l'organizzazione ha pubblicato un elenco di 2.327 politici, diplomatici e personale militare americani, britannici ed europei che sono stati ospiti di RT.

L'elenco includeva anche Donald Trump, John McCain e Boris Johnson. Un rapporto intitolato "La piattaforma del Cremlino per gli "utili idioti" in Occidente" afferma che l'elenco è progettato per identificare coloro che "danno il loro nome e autorità al canale", che gli autori accusano di cercare di "minare le basi della democrazia".