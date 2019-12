Russia si è rivolta al commissario CE per diritti dell’uomo per pressioni su Sputnik Estonia

Il Consiglio presidenziale per la società civile e i diritti umani della Russia si è rivolto al commissario CE per i diritti dell’uomo e al rappresentante OSCE per la libertà dei media per la questione delle pressioni del governo dell’Estonia sui dipendenti di Sputnik Estonia

Il 18 dicembre i giornalisti di Sputnik Estonia hanno ricevuto lettere dal dipartimento di polizia e dalle guardie di frontiera del Paese "con minacce per avviare procedimenti penali contro di loro" se non avessero interrotto la collaborazione presso l'agenzia entro il 1° gennaio 2020.

Tallinn ha giustificato le sue azioni con le sanzioni che la Ue ha imposto nel marzo 2014 contro diverse persone fisiche e giuridiche sullo sfondo degli eventi in Ucraina.

L'agenzia Rossiya Segodnya ha definito palesemente arbitrarie le azioni delle autorità estoni ed ha annunciato di voler rivolgersi alle Nazioni Unite, all'Osce, al Consiglio d'Europa, all'Unesco e alla Corte Europea dei diritti umani.

La dichiarazione di Putin

Durante la grande conferenza stampa di fine anno Vladimir Putin ha commentato i tentativi delle autorità estoni di interferire con il lavoro dell'agenzia Sputnik Estonia.

Il capo di Stato ha osservato che i giornalisti di questi media stanno facendo molto e che i tentativi di Tallinn di fermarli "non dovrebbero passare inosservati".

Secondo il presidente, non si può "tirare l'acqua al mulino" di coloro che vogliono peggiorare le relazioni tra i Paesi.

"Serve battersi per l'opportunità di far lavorare i giornalisti in quei Paesi che hanno paura delle vostre informazioni, della vostra influenza sulla mente delle persone. Da parte nostra, vi appoggeremo", così ha commentato il presidente russo Putin la situazione relativa a Sputnik Estonia.