Media svelano i primi dettagli sulla sparatoria a Mosca - Video

Il filmato del vicino edificio mostra un uomo in abiti scuri che corre lungo l’edificio centrale del FSB in via Furkasovsky, dopo di che si gira dietro l'angolo. Allo stesso tempo nel video si sente il suono dei colpi che vengono esplosi.

Come riportato in precedenza dall'FSB, giovedì sera, uno sconosciuto ha aperto il fuoco vicino all’edificio del dipartimento nel centro di Mosca. L'uomo ha agito da solo, è stato neutralizzato, mentre un ufficiale dei servizi segreti è stato ucciso.

Cinque persone sono rimaste ferite, tra cui un civile.

Secondo i media, il tiratore era un nativo di 39 anni della regione di Mosca Evgenij Manyurov. Al momento non esiste una conferma ufficiale di queste informazioni.