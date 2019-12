Morto un agente dell'Fsb durante la sparatoria in centro a Mosca

Un uomo delle forze di sicurezza russe è rimasto ucciso durante la sparatoria in centro a Mosca, ha riferito ai giornalisti l'ufficio stampa dell'Fsb.

Come riferito in precedenza dallo stesso Fsb, uno sconosciuto ha aperto il fuoco questa sera presso la sede dei servizi segreti russi. Secondo l'Fsb, l'aggressore è stato neutralizzato e al momento è in corso la sua identificazione.

In seguito il ministero della Salute ha riferito che 2 agenti dell'Fsb hanno riportato ferite gravi durante la sparatoria.

1 persona responsabile della sparatoria in centro a Mosca

L'ufficio stampa dell'Fsb ha smentito le notizie diffuse dai media, secondo cui tre aggressori avrebbero dato vita ad una sparatoria in centro a Mosca presso la sede dei servizi segreti russi: l'assalitore era solo uno; non vi è stata alcuna irruzione nell'edificio dell'Fsb alla Lubyanka.

Come precedentemente riportato dall'Fsb, uno sconosciuto ha aperto il fuoco in prossimità della sede dei servizi segreti russi. Secondo l'Fsb, l'aggressore è stato neutralizzato, al momento si sta risalendo alla sua identità. Successivamente, il ministero della Salute ha riferito che a seguito della sparatoria due ufficiali dell'Fsb sono rimasti gravemente feriti.

"L'aggressore ha agito da solo... Non vi è stata alcuna irruzione nell'edificio dell'Fsb", ha riferito l'ufficio stampa dei servizi segreti russi.

Cinque persone sono rimaste ferite

Cinque persone sono rimaste ferite nella sparatoria nel centro di Mosca alla Lubyanka, hanno ricevuto assistenza medica; lo ha comunicato il ministero della Salute.

Un procedimento penale è stato aperto dopo la sparatoria in centro a Mosca secondo l'articolo "attentato alla vita di agenti delle forze dell'ordine".

"Sono in corso le indagini", ha affermato Svetlana Petrenko, rappresentante ufficiale del Comitato Investigativo della Russia.

Il presidente russo è stato informato della sparatoria.

Il video del momento della sparatoria