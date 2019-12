Sparatoria presso l'edificio dell'Fsb a Mosca

Aggiornamento: Il sospetto autore della sparatoria in centro a Mosca presso la sede dei servizi segreti russi è stato neutralizzato, al momento è in corso la sua identificazione, hanno fatto sapere dall'Fsb.

Secondo l'Fsb, ci sono feriti.

E' stato riferito che il presidente russo Vladimir Putin era stato informato della sparatoria.

Secondo Rt, la sparatoria nella sala d'ingresso della sede dell'Fsb in centro a Mosca è avvenuta alle 18.10 dell'orario locale (in Italia le 16.10).

Nello scontro a fuoco con gli uomini della security 2 aggressori sono rimasti uccisi, mentre un altro è riuscito a fuggire in una via vicina, dove è proseguita la sparatoria. Un agente della polizia stradale in servizio presso il palazzo dell'Fsb è rimasto ucciso durante il conflitto a fuoco.

Alle 19.15 dell'orario locale (in Italia le 17.15) il criminale è stato ucciso. Al momento è in corso l'identificazione dell'aggressore, ha comunicato l'Fsb.

Un procedimento penale è stato aperto dopo la sparatoria in centro a Mosca secondo l'articolo "attentato alla vita di agenti delle forze dell'ordine".

Sono in corso le indagini, ha affermato Svetlana Petrenko, rappresentante ufficiale del Comitato Investigativo della Russia.