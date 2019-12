Persone simpatiche cercasi: Miliardario cerca comitiva con cui vivere in Nuova Zelanda

Il magnate del caffè freddo è alla ricerca di neozelandesi pronti a vivere con lui nel suo “paradiso” costiero sull’Isola del Nord. Questo quanto riporta l’annuncio pubblicato per ben due volte nella sezione dedicata alle vacanze del quotidiano neozelandese Herald.

Il tedesco Karl Reipen è alla ricerca di 10 persone, di età massima 70 anni, interessate a condividere una “situazione di vita in comune” nella sua tenuta Awakino sulla costa occidentale, nel sud di Waikato.

L’annuncio, che apparterebbe al miliardario, elenca i vantaggi offerti a coloro che otterranno l’ingresso alla sua tenuta:

“Vivere in case pensate per due persone e condividere una bella cantina di vini per cene e incontri. Se sei interessato a vivere una vita con un gruppo di persone interessanti, potrebbe essere l’inizio di una nuova vita per te… Potrai goderti passeggiate, pesca, fare shopping, andare in kayak, fare bird watching, nuotare o osservare gli animali”.

La tenuta Awakino è dotata di un centro ippico coperto, di scuderie, di una cantina e di diverse case.

I candidati dovranno accettare l’isolamento, perché la posizione pittoresca, nota per le viste mozzafiato sul Mare di Tasman, è a 90 minuti di auto dalle città di New Plymouth e di Hamilton.

L’annuncio scritto in prima persona, afferma che le persone potranno portare lì il cavallo personale e sono invogliati a usare l’arena coperta.

Inoltre l’annuncio fa una digressione introduttiva, per raccontare come una persona con conoscenze in “affari internazionali” ha deciso di venire a vivere in quella zona, dopo aver trovato “una bella fattoria” durante una visita in Nuova Zelanda nel 2000.

“Ma ho dovuto impiegare 10 anni di lavoro per portarla al livello qualitativo di oggi. Ora che tutto è terminato, vorrei condividere il paradiso con persone simpatiche”, recita l’annuncio.

Concetto di vita in comune

Il concetto di vita comune, se tutto è vero, è solo l’ultimo capitolo dell’intrigante storia del magnate di Taranaki.

Il tedesco che ha fatto fortuna vendendo caffè freddo confezionato, possiede la proprietà dal 2000.

Nel 2003 al Taranaki Daily News, Reipen aveva riferito che quello era stato il suo sogno da ragazzo, possedere una fattoria e trasformarla in una attività a cinque stelle.

Karl Reipen's coastal estate for sale for $8.5 million https://t.co/9vtAVydDdB pic.twitter.com/MGBwzQY6hn — Stuff Life & Style (@StuffLifeStyle) May 24, 2016

Nell’ottobre del 2000, Reipen ottenne il permesso di comprare la stazione Pioi su Fraser Smith Road.

Un anno dopo ottenne la licenza per la società Awakino Fortune Limited, al 100% posseduta da tedeschi, allo scopo di acquisire Awakino Heads, una proprietà adiacente alla sua che gli ha permesso di unire le due proprietà, formando la Awakino Estate.

Reipen ha poi venduto la Stazione Pioi da 1100ha per oltre 6 milioni di dollari nel 2010 e nel 2016 ha provato a vendere il territorio dove ora prova a convincere delle persone a vivere con lui.

Karl Reipen’s coastal estate for sale for $8.5 million https://t.co/uCGtvK8Zv6 pic.twitter.com/nHaRz9Tfwz — PROPERTY NOISE NZ/AUS (@propertynoisenz) May 24, 2016

La proprietà che si chiamava Awakino Heads e che ora si chiama Awakino Estate, veniva stimata in 8,5 milioni di dollari di valore, ma la vendita non è mai andata a buon fine secondo Stuff.

Nessun commento di Reipen in riferimento all’annuncio, il suo assistente ha detto che non poteva parlare perché si stava preparando per andare a lavorare.