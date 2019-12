Autorità australiane inventano un oroscopo per spaventare i rifugiati

Quando dal Mar di Timor, che separa l'Australia dall'Indonesia e, sopratutto dallo Stretto di Torres, soli 150 km di mare poco profondo e punteggiato di isolotti che separa dalla Nuova Guinea, iniziò l'immigrazione clandestina, anche lì con i barconi, il Governo si ritrovò a prendere decisioni sempre più drastiche. Dal 2014 il Governo, per altro ‘liberal’, hanno avviato una politica di veri e propri respingimenti su larga scala chiamata ‘Operation Sovereign Borders’ (operazione confini nazionali).

Il programma è molto semplice — la Guardia Costiera intercetta le imbarcazioni di immigrati illegali e li riaccompagna nelle acque territoriali da dove provengono. Se le imbarcazioni non sono in grado di reggere il mare o riescono a sfuggire ai controlli allora gli immigrati irregolari vengono presi e trasferiti nei centri di detenzione temporanea nelle isole di Horn, Christmas, oppure nella città di Darwin. L'operazione è accompagnata dalla campagna 'No way', una martellante campagna informativa volta a scoraggiare chi vorrebbe entrare illegalmente.

Ma se tutto questo non dovesse bastare? Devono essersi chieste le irremovibili autorità australiane che evidentemente di immigrazione aggiuntiva proprio non vuol sentire parlare. Ecco quindi che in occasione del nuovo anno si sono inventati l’oroscopo anti immigrati dallo Sry Lanka. Almeno questo è quanto affermato dal giornale appunto australiano BuzzFeedNews, secondo il quale le autorità, proprio per demotivare gli aspiranti immigrati dallo Sri Lanka, particolarmente credenti nello zodiaco, avrebbero messo in giro voci sulla negatività degli astri circa ogni ipotesi di immigrazione in Australia.

In particolare, l'oroscopo afferma che i sagittari saranno sempre in debito e che i leoni pieni di rimpianti. Il Toro si pentirà amaramente, i gemelli perderanno i gioielli delle mogli e i cancri avranno problemi in famiglia.

"Se sei tanto ingenuo da fidarti dei trafficanti e cerchi di raggiungere illegalmente l'Australia via mare, sappi che verrai rimandato in Sri Lanka e perderai tutto ciò che hai messo in pericolo per questo viaggio", è l’oroscopo dello scorpione.

Recentemente un attivista australiano aveva lanciato un uovo al Primo Ministro Scott Morrison accusando il Governo australiano per quanto avvenuto in seguito alla chiusura del centro di accoglienza rifugiati sull’isola di Manus in Papua Nuova Guinea. Il centro venne chiuso alla fine del 2017. Molti migranti avevano però rifiutato di lasciarlo, dopo di che le autorità australiane avevano iniziato a respingerli con la forza. Centinaia di rifugiati sono stati reinsediati in nuovi campi scarsamente attrezzati, dove sono costantemente minacciati dalla violenza della popolazione locale.