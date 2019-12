Barack Obama nominato il politico straniero più popolare nel Regno Unito

È stato rivelato che il sostegno a Barack Obama in Gran Bretagna è molto più forte tra le donne, mentre gli intervistati più giovani simpatizzano con Bernie Sanders più delle due generazioni più anziane.

L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama è stato nominato politico straniero più famoso e popolare nel rating YouGov.

Con un punteggio di approvazione del 77%, Obama ha superato di gran lunga il cancelliere tedesco Angela Merkel (30%) e l'ex segretario di Stato americano Hillary Clinton (29%).

Altri nomi nella Top 10 sono, in ordine decrescente, Bill Clinton, Justin Trudeau, George W. Bush, Imran Khan, Bernie Sanders, Donald Trump ed Emmanuel Macron.

Barack Obama è stato anche rivelato come il leader straniero più conosciuto nel Regno Unito, con un punteggio del 99%. Condivide lo stesso punteggio con Donald Trump.

Il resto dei dieci leader stranieri più famosi comprende, dal più noto al meno noto, George W. Bush, Hillary Clinton, Vladimir Putin, Bill Clinton, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Imran Khan e Jean-Claude Juncker.

Il sostegno a Barack Obama tra le donne britanniche è superiore del 15% (90%) rispetto agli uomini. I millennial britannici (quelli nati dai primi anni '80 alla metà degli anni '90) sono anche più favorevoli a Obama alla Generation Xers e ai precedenti Boomer.

In un'altra scoperta peculiare, i millennial erano più a favore di Bernie Sanders rispetto alla Generazione X (12% in più) e Boomers (16% in più).