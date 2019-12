Alieni o programma spaziale? Avvistati strani oggetti nel cielo sopra il New Mexico - Video

Un gruppo di sfere bianche è stato avvistato mentre sorvolava il New Mexico. Ma gli oggetti non si comportavano come degli uccelli, spingendo molti a varie teorie del complotto.

Un gruppo strano di oggetti bianchi che si libra in alta quota sopra il New Mexico in pieno giorno ha fatto sollevare le sopracciglia a non pochi curiosi, così come tra gli appassionati di UFO.

Il filmato è stato girato nella parte meridionale dello stato questo mese e presentato dal famoso canale di cospirazione di YouTube MrMBB333.

Mostra otto sfere bianche in alto nel cielo. Dal video sembra che non si stiano muovendo in avanti come fanno normalmente gli uccelli, né volano a V. Invece, sembra che le misteriose sfere si stiano librando e cambiando posizione l'una con l'altra.

A un certo punto, oggetti più piccoli sembrano emergere da due delle sfere, come se si dividessero in due. Non è chiaro dal filmato dove sono finiti quelli più piccoli.

"Forse stanno espellendo qualcosa che sembra andare verso l'altro", ha detto il blogger. "Non ho mai visto niente del genere e gli uccelli non sembrano così."

Ha suggerito che le strane sfere siano un insieme di droni o forse una flotta spaziale aliena.

Un utente ha scritto: "Considerando che l'area è piena d'installazioni militari segrete, potrebbero testare sciami di droni o qualcosa del genere, o forse sono di nuovo dei paracadutisti".

"Molto strano", ha detto un altro utente. "È come se stessero espellendo qualcosa. Si scambiano energia?".

Gli abitanti del New Mexico sono probabilmente abituati a cose strane come questa, dopo tutto, è lo stato in cui è accaduto l'incidente di Roswell, l'avvistamento UFO più famoso della storia degli Stati Uniti.

Si dice che il New Mexico sia uno dei posti migliori negli Stati Uniti per gli avvistamenti di UFO. Quest'anno, un'analisi dei dati del National UFO Reporting Center li ha portati al numero 8 nell'elenco degli stati con il maggior numero di avvistamenti pro capite (1.308 avvistamenti, o 62,42 ogni 100.000 persone).