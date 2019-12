Non c’è limite al ‘comics’ – arriva il Superman in versione sovietica

Superman ‘Red Son’, si intitola così in nuovo film d’animazione tratto dai fumetti della DC Comics. Red Son perché stavolta il razzo kryptoniano si schianta non nel Kansas ma nell’Ucraina dei tempi sovietici. Tutta un’altra storia? Non crediate, Superman questa volta potrà anche nascere comunista, ma gli autori sempre americani restano.

Come sarebbe andata se Superman, l’americano per eccellenza, colui il cui motto è sempre stato: “Verità, giustizia e via americana”, fosse invece nato nell’Unione Sovietica ai tempi di Stalin? Certo, sempre buono sarebbe stato disegnato, ma alla fine avrebbe fatto vincere i russi invece degli americani?

Non scherziamo, la trama della serie fumetti pubblicata dalla DC Comics a partire dal 2003 e sulla quale si basa il film in uscita parla chiaro – sì Superman è buono, salva le persone, combatte i cattivi ma, gira e rigira, alla fine si scopre che il vero buono è Lex Luthor, che ovviamente sta in America, che Batman in realtà non è altro che un asociale underground che vive in Russia e combatte il regime morendo da dissidente incompreso, che Wonder Woman ci prova con Superman ma questi è troppo preso dalle sue ambizioni assolutistiche e che alla fine l’eroe d’acciao che vede attraverso i muri, ma non ad un palmo dal naso, dovrà ricredersi e comprenderà di combattere dalla parte sbagliata della Storia.

Volete scommettere come finirà il cartone animato che verrà visto da tanti giovani con le menti già confuse di suo? Semplice - “Verità, giustizia e via americana” sempre e comunque, perché Superman anche quando nasce in Unione Sovietica sempre dagli americani viene disegnato e sempre la stessa morale deve esprimere.