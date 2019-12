3mila maialini morti in un rogo in una fattoria bulgara

Secondo l'agenzia di stampa Bgnes, nel villaggio di Kapinovo della regione della Dobrugia, situata nella Bulgaria nord-orientale, più di tremila maialini sono rimasti bruciati a seguito di un incendio in un allevamento.

Secondo le informazioni a disposizione, i pompieri sono riusciti a salvare solo 80 scrofe.

L'incendio è stato domato solo dopo 8 ore, al momento si stanno chiarendo i motivi per cui è divampato, tuttavia, come ha detto il capo della direzione della sicurezza antincendio della città di Dobrich, un corto circuito alla rete elettrica è considerata la versione più credibile.

Secondo la radio nazionale bulgara (BNR), nessuna persona ha riportato traumi o ferite a seguito del rogo. Complessivamente sono bruciati 500 metri quadrati del tetto dell'allevamento di suini.

Ricordiamo che in Bulgaria continuano ad essere rilevati focolai di peste africana. Secondo il ministro dell'Agricoltura Desislava Taneva, quasi 140mila suini sono stati soppressi in un anno, più di 2mila suini selvatici portatori della malattia devono essere eliminati ogni fine settimana come misura preventiva.