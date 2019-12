Ricercatori dello Skolkovo: autori dell’articolo scientifico più discusso dell’anno

L’articolo di Egor Zakharov, Aleksandra Shisheya, Egor Burkov e Viktor Lempitsky (collaboratori dell’Istituto Skolkovo di Scienza e Tecnologia) è entrato nella storia di Altmetric Top 100, servizio di valutazione della popolarità degli articoli scientifici, come leader assoluto per numero di repost in rete nei 7 anni di storia di questa classifica.

Nell’articolo degli scienziati russi si prende in esame la possibilità di creare un sistema in grado di sintetizzare videosequenze realistiche che imitino il parlato e la mimica di una persona vera. Questo lavoro costituisce una ulteriore tappa nello sviluppo delle tecnologie di riconoscimento e generazione facciale.

Uno degli autori dello studio, Egor Zakharov, commenta come segue l’obiettivo che hanno perseguito: “Volevamo perfezionare le funzioni di telepresenza nella realtà virtuale e aumentata. Una parte importante di questa realtà è riuscire a trasmettere il più fedelmente possibile il modo in cui appaiono e si muovono le persone. Dopo uno studio approfondito siamo riusciti a ottenere una rappresentazione molto naturale”.

Il professor Viktor Lempitsky osserva: “Grazie allo studio approfondito di moltissime fotografie di celebrità, il nostro algoritmo ha richiesto solo alcune fotografie del dato soggetto per ricreare un suo avatar digitale”.

Quest’anno nella classifica Altmetric Top 100 sono rientrati articoli pubblicati su 43 riviste, nonché su siti web governativi. Per numero di pubblicazioni la lista vede in testa autori di Harvard (11 articoli) e della rivista Nature (12 pubblicazioni).

All’Istituto Skolkovo vanno fieri del lavoro dei propri collaboratori. “Sarò onesto, ma non mi sorprende. Il lavoro dei nostri studenti e dottorandi, guidati dal professor Lempitsky che senza esagerare è uno dei maggiori esperti del settore al mondo, ha suscitato un interesse senza precedenti da tutto il pianeta. Questo per l’ennesima volta conferma il fatto che l’Istituto Skolkovo sia riuscito con successo nel suo interno: ossia formare esperti altamente formati in grado di risolvere le vere criticità del settore e di “vendere” i risultati del proprio lavoro al mondo”, ha dichiarato Dmitry Matsnev, vicedirettore del Centro di tecnologia computazionale per la risoluzione di criticità legate ai big data (CDISE).

Altmetric permette di seguire la reazione ai risultati di studi pubblicati in Rete analizzando le discussioni degli utenti sui forum a carattere scientifico, le pubblicazioni sui media, il contenuto di direttive governative, nonché le polemiche sui social e i blog.

Un elenco esaustivo degli articoli citati e oggetto di discussione, secondo Altmetric, è disponibile al link.