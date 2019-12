Aereo Tu-22 atterra ad Astrakhan per guasto al motore

Secondo quanto riferito dall'agenzia, il motore dell'aereo si è arrestato. Questo ha provocato l'atterraggio d'emergenza ad Astrakhan da parte di un'aereo Tu-22 durante un volo pianificato, come affermato dal Ministero della Difesa.

"Il volo è stato effettuato senza munizioni a bordo, a terra non è stato distrutto nulla", ha chiarito il Ministero. I piloti non sono rimasti feriti e hanno lasciato l'aereo dopo l'atterraggio.

Il supersonico Tu-22 è un aereo pesante sovietico, il cui sviluppo è iniziato nell'anno 1955. Questi velivoli sono stati sostituiti dai bombardieri Tu-16, poiché non sono più in grado di superare efficacemente il sistema di difesa aerea del probabile nemico. In seguito i progettisti hanno fatto diverse modifiche al Tu-22, tra i quali il Tu-22M3, multi-mode missile-bombardiere a lungo raggio, che è progettato per colpire bersagli terrestri e marini in tutta la gamma di velocità da grandi, medie e piccole altezze, adottato nel 1989.