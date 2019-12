Le notizie di Sputnik saranno disponibili a bordo delle compagnie aeree internazionali

Ora tutti coloro che viaggiano con Sun Express, Pegasus Airlines e Iberia Express saranno in grado di ricevere notizie da Sputnik in inglese, spagnolo e turco, tramite il sistema multimediale di bordo.

I passeggeri possono accedere a questi servizi dai propri dispositivi mobili, tablet o laptop utilizzando l’innovativa tecnologia di Immfly.

“I metodi di distribuzione dei contenuti digitali sono in continua evoluzione ed è molto importante che i media siano al passo con i tempi. Siamo felici di iniziare a lavorare con Immfly e siamo pronti a trasmettere anche in altre lingue", ha dichiarato Sergei Kochetkov, primo vicedirettore di Sputnik.

Immfly è un fornitore di servizi di intrattenimento digitale in volo fondato a Barcellona nel 2013. La piattaforma w-IFE di Immfly consente alle compagnie aeree di trasmettere dinamicamente contenuti, canali e servizi di intrattenimento premium, tra cui Video On Demand a velocità di streaming senza rivali, direttamente sui dispositivi personali dei passeggeri. La piattaforma è disponibile per tutti gli aeromobili indipendentemente dalla connettività internet di bordo.