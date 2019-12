Al GUM sono cominciati i Giorni dei Paesi di Sputnik

Dal 27 novembre al 19 gennaio i visitatori del più famoso centro commerciale russo potranno godersi le notizie in 33 lingue del mondo.

Al GUM, il centro commerciale più noto di Mosca sono cominciati i giorni delle notizie dell'agenzia internazionale Sputnik.

Le news saranno proiettate su un albero di Natale digitale, che è stato installato in bella vista all'interno del complesso commerciale, , a due passi dalla Piazza Rossa.

Tutti i giorni, fino alla fine delle feste, i visitatori del GUM potranno non soltanto leggere le più importanti notizie del momento, ma anche ricevere gli auguri di Natale da tutto il globo.

L'albero di Natale di Sputnik è stato, per così dire, il regalo dell'agenzia ai moscoviti in occasione del quinto anniversario dalla sua fondazione.

Le redazioni di Sputnik svolgono la loro attività 'parlando' in 33 lingue differenti, pertanto tutte le news verranno diffuse non soltanto in russo, ma anche in tutti gli altri idiomi nazionali.

© Sputnik . Kirill Kalinnikov L'albero di Natale di Sputnik allo storico centro commerciale Gum in centro a Mosca

La maratona festiva dei Giorni dei Paesi di Sputnik, è stata inaugurata dai giornalisti della redazione armena, nel periodo di preparazione al Natale mentre dal 21 dicembre toccherà a quelle francese, estone, tedesca, dei paesi anglofoni e ispanofoni.

L'iniziativa promossa da Sputnik si inserisce nell'ambito del progetto "Alberi di Natale al GUM", che è giunto già alla sua 12esima edizione.

Come da tradizione, i partner del più grande centro commerciale russo rendono per due mesi l'ambiente del GUM in un giardino incantato, che chiunque potrà godersi lo spettacolo fino al 19 gennaio.