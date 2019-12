Greta ha perso credibilità dopo l'episodio con Deutsche Bahn - ministro tedesco

Pochi giorni fa Greta si era lamentata di essere costretta a viaggiare su un treno affollato in Germania, ma in realtà la compagnia le aveva messo a disposizione un posto in prima classe.

Greta Thunberg potrebbe avere fatto il primo passo falso nella sua giovane carriera di front-woman dell'ambientalismo mondiale.

Dopo il recente episodio che la ha vista coinvolta su un treno di Deutsche Bahn, in Germania, quando ha pubblicato su Twitter una fotografia, lamentandosi di non aver ottenuto un posto, quando in realtà stava viaggiando in prima classe, la Thunberg potrebbe aver perso alcuni punti per quanto riguarda la sua credibilità.

Ne è convinta Franziska Giffey, ministro per gli affari familiari, gli anziani, le donne e i giovani nel governo Merkel, che in un'intervista rilasciata nella giornata di ieri ha commentato l'episodio con la 16enne svedese:

"Ovviamente non è una situazione molto positiva. Ogni foto ha la sua storia. Per come la vedo io, all'inizio non aveva un posto, ma poi lo ha ottenuto. Ad ogni modo lei ha taciuto la secondo parte della storia e, probabilmente, sa il perché. In un certo modo è stato tutto pianificato", ha dichiarato la Giffey.

Rispondendo alla domanda se la situazione potrebbe influenzare la credibilità di Greta Thunberg, Giffey ha affermato che la giovane attivista ha già perso "alcuni punti".

Nei giorni scorsi Greta Thunberg, protagonista anche alla conferenza Cop25 dove è arrivata con un catamarano dal Sudamerica, è stata nominata persona dell'anno dalla rivista Time.