Uomo più ricco d'Europa aumenta il suo capitale di 39 mld $

Bernard Arnault, il proprietario di Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ritenuto l'uomo più ricco d'Europa, quest'anno è diventato ancora più ricco, con un guadagno di 39 miliardi di dollari. Di fatto il complesso LVMH ha avuto, nell'ultimo anno, un profitto di 82 miliardi di dollari, raggiungendo un record nella capitalizzazione europea.

Ora la fortuna di Arnault è stimata per una cifra di 103 miliardi di dollari, con il superamento del 3% del Pil francese. Il miliardario occupa il terzo posto nella classifica delle persone più ricche del mondo, il Bloomberg Billionaires Index. Sopra di lui è presente solo il fondatore di Microsoft Bill Gates (111 miliardi) e il proprietario di Amazon Jeff Bezos (110 miliardi).

Dall'inizio del 2019, la capitalizzazione di LVMH è cresciuta del 49%, arrivando a 215 miliardi di dollari. Il principale driver del successo di LVMH è la crescita del benessere dei cinesi che sono inclini a spendere fondi gratuiti per beni di lusso. Il desiderio di rafforzare la posizione nel mercato cinese ha portato al fatto che quest'anno Arnault ha deciso l'accordo per l'acquisto da LVMH di Tiffany per 16,2 miliardi, o 135 per azione, il più grande accordo degli ultimi anni. Dal 2015, il conglomerato LVMH comprende 70 marchi: famose case di moda, produttori di alcol, profumi, gioielli, gruppi editoriali, hotel e oltre 2.500 negozi al dettaglio in tutto il mondo.

Nonostante le disavventure che coinvolsero Arnault all'inizio del mese di dicembre, quando è stato vittima della minaccia di sanzioni da parte degli Usa che causarono una perdita di 1,5 miliardi in un solo giorno, rimane ad oggi l'uomo più ricco d'Europa.