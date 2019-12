Svezia, prima "esercitazione'totale" dopo la guerra fredda in programma nel 2020

Nel 2020 in Svezia si terrà "un'esercitazione militare totale" per la prima volta in 33 anni, ovvero dai tempi della guerra fredda.

Come riporta l'emittente nazionale SVT, le manovre saranno eseguite in ragione del drastico incremento del livello di allerta e garantiranno un netto miglioramento della sinergia tra organi nazionali, regionali e locali.

L'esercitazione vedrà impegnato l'esercito, la protezione civile e avrà come scopo quello di preparare il Paese ad un'eventuale guerra futura.

Essa sarà divisa in quattro attività principali e cercherà di simulare uno scenario di guerra difensiva totale, nel quale particolare attenzione sarà posta nel cercare di mantenere pienamente attivi diversi settori della società civile.

"Abbiamo cominciato questo percorso nel 2016, con il nuovo piano della Difesa e con lo stanziamento di risorse addizionali, necessarie per aumentare la nostra capacità militare", ha dichiarato il comandante supremo delle forze armate Micael Bydén a SVT.

Nell'ultimo piano nazionale sulla Difesa svedese è stato previsto un miglioramento in diversi rami, con un incremento complessivo del numero degli effettivi che passeranno dagli attuali 60000 a 90000.