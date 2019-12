Belgio, il numero di migranti in transito arrestati è aumentato del 37%

Negli ultimi mesi si è intensificato il traffico di profughi, per la maggior parte clandestini, che hanno cercato di raggiungere il Regno Uniti attraverso il Belgio.

Nel suo rapporto annuale, il Ministero dell'Immigrazione belga ha registrato, per l'anno 2018, un totale di 12848 arresti amministrativi di migranti in transito per il Paese.

Secondo quanto riportato dal quotidiano nazionale Le Soir, la cifra risulta in aumento del 37% superiore rispetto a quella dell'anno precedente.

Il giornale ha inoltre specificato che il numero in questione riguarda soltanto il numero di arresti e non la quantità totale di persone transitate attraverso il Belgio, in particolare attraverso il Regno Unito.

Negli ultimi mesi, in Belgio si è assistito ad un netto aumento del numero dei profughi che, attraverso il Belgio, hanno cercato di raggiungere il Regno Unito, transitando per il porto di Zeebruges o nascondendosi all'interno dei camion merci fermi alle piazzole degli autogrill.

Il governo centrale starebbe cercando di incrementare i propri sforzi al fine di garantire la massima copertura dei confini e per combattere l'immigrazione clandestina.