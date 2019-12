Nuova Zelanda, artigiano crea "Stick library" per amici a quattro zampe

Una sticky library per i cani del parco: in Nuova Zelanda un artigiano riusa i rami come bastoni da riporto per i cani del vicinato. Regalo apprezzato!

Andrea Taylor, un falegname e artigiano della Nuova Zelanda, tagliando i rami di un albero ha pensato a cosa sarebbero potuti servire, oltre che come legna da ardere. Così ha avuto la brillante idea di creare una cassa per contenere rami, che ha ribattezzato "Stick library", cioè una libreria di stecchi per cani.

Come noto ai cani piace rincorrere bastoni, addentarli e riportarli al proprio padrone o padrona. Così Taylor ha levigato i bastoni per renderli morbidi e li ha messi in una comoda scatola che ha collocato in un parco pubblico, dove tutti i cani del quartiere possono scegliere il ramo che preferiscono e iniziare a giocare.

La figlia di Andrew, Tayla Reece, ha condiviso sui social una foto del regalo del padre ai cani ed è diventata subito virale.

Il video dello Stick library

Su YouTube, Tayla ha caricato anche il video della "Stick library" mostrando come il suo cane sia contento dell’invenzione.