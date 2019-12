"Password" tra le password peggiori del 2019, insieme a "12345" e "iloveyou"

I ricercatori indipendenti hanno compilato un elenco delle 200 password più popolari che si sono rivelate disponibili pubblicamente a causa di perdite di dati. Il database ha 500 milioni di varianti di codice diverse.

"L'abbiamo già detto prima e lo ripeteremo di nuovo. Ancora una volta, e ancora una volta. Le password sono molto importanti. Ma questo pensiero non è ancora arrivato a milioni di persone che scelgono "12345" come password", ha detto il manager di NordPass in un post pubblicato sul sito web l' 11 dicembre

Le password più popolari contengono combinazioni facilmente indovinabili di numeri da 1 a 9, ad esempio 12345, nomi femminili (Nicole, Jessica, Hannah), una serie di combinazioni di lettere sulla tastiera disposte verticalmente, orizzontalmente o diagonalmente (1qaz2wsx e asdfghjkl). Gli esperti sorprendenti hanno notato anche la popolarità della parola "password" utilizzata come password, utilizzata da 830 846 persone.

Oltre a queste, la passwordè utilizzata da quasi 350 mila persone per proteggere i loro dati personali, più di 170 mila sono invece quelli che utilizzano la parola("ti amo").

Gli esperti ritengono che uno dei motivi principali per scegliere una password da questo elenco è che queste risultano più facili da ricordare. Tuttavia, molti usano la stessa password per tutti gli account, il che mette in pericolo tutti gli account se uno di essi viene violato. Ad ottobre, gli esperti hanno anche identificato i sistemi operativi per smartphone più vulnerabili agli hacker: si tratta di Android 4.0+ e iOS 11+.