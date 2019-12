Terremoto di magnitudo 6.9 colpisce le Filippine

Un poderoso terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito le isole Filippine, nei pressi della città di Davao. Al momento non è stata lanciata alcuna allerta tsunami

Stando a quanto riferito dalla United States Geological Survey (USGS), un poderoso sisma di magnitudo 6.9 si è abbattuto sull'isola di Mindanao, nelle Filippine.

L'epicentro del terremoto è stato localizzato 56 km a sud-est della città di Davao, con l'ipocentro che invece si trova a 53 km di profondità.

Attualmente non è stato diramato alcun allarme tsunami e non sono state rese note notizie in merito ad eventuali danni a persone o cose.

Le isole Filippine sono situate in una zona ad intensa attività sismica, meglio nota come Anello di fuoco e fenomeni di questo genere non sono affatto una rarità.