USA, sparatoria in un centro commerciale in Georgia: un ferito - Video

Paura e delirio in un centro commerciale di Atlanta, in Georgia, dove una persona ha estratto la sua pistola sparando con un uomo con il quale aveva avuto un diverbio.

A dieci giorni dal Natale è tempo di shopping, ma una tranquilla giornata in un grande centro commerciale di Atlanta, in Georgia, ha rischiato di trasformarsi in un incubo per le persone che cercavano il regalo migliore da fare a parenti e amici.

Due uomini hanno avuto un diverbio, che si è poi tradotto in un litigio molto violento. All'improvviso uno dei due ha estratto una pistola e ha aperto il fuoco, ferendo l'altra persona prima di darsi alla fuga.

Come testimoniato da alcuni video pubblicati sui social, all'udire gli spari, nel centro commerciale è scoppiato il caos, con il fuggi fuggi generale di persone che hanno cercato di ripararsi, in qualche modo, sotto i tavoli o gettandosi semplicemente a terra.

La vittima dell'aggressione è stata immediatamente trasportata in ospedale, dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico, mentre la polizia ha identificato l'uomo con la pistola ed è sulle sue tracce.