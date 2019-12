USA dispongono di una tecnologia capace di trasportare una persona dovunque in meno di un'ora

Gli Stati Uniti d'America avrebbero messo a punto una tecnologia che consentirebbe di teletrasportare un individuo da un qualunque punto del pianeta all'altro in un'ora.

Ne è sicuro il generale dell'aviazione militare attualmente in congedo, Steven Kwast, che, come riporta la rivista americana The Drive si è reso protagonista di una vera e propria rivelazione in occasione di un evento organizzato nel College di Hillsdale, nel New Jersey.

"Questa tecnologia è già disponibile oggi e non è l'evoluzione di nessun altra tecnologia; essa è in grado di far andare un individuo da un qualunque punto del nostr pianeta ad un altro in meno di un'ora", ha dichiarato l'ex ufficiale.

Stando a quanto affermato da The Drive, dichiarazioni simili potrebbero davvero descrivere un reale stato delle cose oltre a dare chiare indicazioni sull'interesse da parte del Pentagono di incrementare i propri investimenti nella ricerca militare e spaziale.

Nel mese di settembre la Marina militare americana aveva confermato l'esistenza degli USO, riferendo che diversi oggetti volanti non identificati avrebbero violato lo spazio aereo americano in passato.